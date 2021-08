Whindersson Nunes lamenta saudade do filho: “Queria ter conhecido aquele cara”

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes lamenta saudade que sente do filho

Whindersson Nunes lamentou a falta que sente do filho João Miguel, que morreu em maio deste ano após nascer prematuro . Na manhã desta terça-feira (31), o humorista fez uma publicação no Twitter contando que acordou com saudade do menino e dizendo que gostaria de ter tido tempo para conhecê-lo.

“Acordei com tanta saudade do João Miguel. Queria ter conhecido aquele cara. Ele ia ser um cara legal, mas vai passar”, escreveu Whindersson Nunes na rede social. Em seguida, ele explicou o porquê não costuma falar da morte do filho.

“Eu evito conversar sobre isso com alguém porque eu sei que vão falar algo que eu vou ficar chateado. E eu fico mesmo. ‘Talvez Deus estivesse preparando algo…’, não amigo. Não acredito que Deus faça um game com o filho dos outros, não. Fique na sua”, explica.

