Whindersson Nunes ganha flores de Maria Lina em aniversário de namoro

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes ganha flores de Maria Lina

Whindersson Nunes acordou na manhã desta quarta-feira (21) com uma surpresa para lá de especial. Ele e Maria Lina Deggan estão comemorando nove meses de namoro e a estudante de engenharia mandou um presente para o amado. Ela encomendou um buquê de rosas azuis.

“Feliz nove meses de uma vida toda”, estava escrito em um papel colado no buquê. “Bom dia só para quem ganhou flores de niver de namoro. Ela mandou da cor que eu mais gosto. Tem cheiro de azul. Te amo, vida”, escreveu Whindersson Nunes no Stories ao mostrar o presente.

Whindersson e Maria Lina começaram a namorar em 2020, alguns meses depois do final do casamento do comediante com Luísa Sonza. No final do mesmo ano eles anunciaram a gravidez de João Miguel. O garoto nasceu prematuro no final de maio e morreu poucos dias depois.