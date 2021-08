Whindersson Nunes e Glória Pires vão estrelar filmes juntos

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes e Glória Pires

Glória Pires criou até uma paródia par dizer que não é a mãe de Fiuk , mas a de Whindersson Nunes ela vai ser, pelo menos no cinema. A atriz gravou um vídeo com o humorista e contou que eles estão gravando um filme juntos. De quebra ela ainda elogiou o trabalho do comediante.

“Vem coisa boa por aí, gente. Este é meu novo futuro filho. Talentoso e gente fina. Em breve”, escreveu Glória Pires na legenda. Além do fato de que eles serão mãe e filho no filme, a artista não revelou mais detalhes da obra e nem quando ela deve estrear nos cinemas.

Whindersson Nunes comentou na publicação de Glória Pires e agradeceu a oportunidade de estar trabalhando com a atriz. “Pedi muito a Deus uma oportunidade dessas. Não vou decepcionar”, afirmou o humorista.