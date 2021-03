Whindersson Nunes conta que chorou ao ver ultrassom do filho: “Meu neném”

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes fala que chorou ao ver o ultrassom do filho

Whindersson Nunes está prestes a ser pai e não esconde que está pura emoção durante a gravidez da namorada , a estudante Maria Lina Deggan. O comediante contou no Twitter na noite desta segunda-feira (1) que viu um ultrassom do bebê e caiu no choro.

“Vi meu neném hoje de novo se mexendo na barriga. Que coisa massa. Chorei”, o humorista postou. Nesta manhã, Whindersson conversou sobre a paternidade com os seguidores do Instagram e respondeu algumas dúvidas dos fãs.

Vi meu neném hoje de novoooo, se mexendo na barrigaaaa, meu Deus q coisa massa chorei — Whindersson Nunes (@whindersson) March 1, 2021

Ele foi perguntado sobre como agiu ao descobrir que seria pai. “Chorei igual um arrombad* e em parcelas. Ora no banho, ora assistindo coisa de neném. Maria contou de um jeito lindo, nunca vou esquecer”, disse. O humorista também foi perguntado se já tem o quarto do filho planejado.

“A coisa mais linda do mundo. Olha, essa criança vai nascer num reininho. Maria é muito carinhosa com esses detalhes, fica sempre tudo lindo”, contou. Whindersson ainda disse que não tem dúvidas que será um pai babão e que pretende assistir ao parto.