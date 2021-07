Whindersson Nunes comove fãs ao dizer que sente falta do filho

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes beijando barriga de Maria Lina

Whindersson Nunes emocionou seus fãs logo cedo nesta sexta-feira (16). Em postagens sucintas no Twitter, o humorista disse sentir falta de João Miguel, seu filho com Maria Lina que morreu em maio após um parto prematuro. “Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir”, escreveu o youtuber.

Rapidamente, fãs começaram a compartilhar a mandar mensagens acolhedoras para Whindersson. “Eu conheço essa dor, e te digo, ela não passa, mas ameniza, a dor vai virando saudade, mas uma saudade que não dá para matar, mas quando você estiver com essa saudade… olha para o céu, conversa com ele, você vai se sentir melhor. Que Deus abençoe você e sua família”, escreveu uma admiradores identificada como Mãe do Henrique. “Essa deve ser uma dor que não cabe no peito. Minha avó está em uma cirurgia grave do coração nesse momento e eu só consigo pensar como é difícil lidar com a vida”, comentou outro fã.

“Saudade sempre terás, e é bom! Mas muitos outros virão para sua alegria e de sua família! Além dos filhos que você já tem pelo mundo todo! Não esqueça que sua generosidade salvou muitas vidas no Amazonas, e todos esses também são seus filhos! Siga firme, meu jovem!”, comentou mais um usuário do Twitter para Whindersson.

João Miguel, o filho de Whindersson e da estudante de engenharia Maria Lina, morreu em 31 de maio de 2021. Na situação, a assessoria de imprensa do humorista confirmou a morte ao iG. O bebê tinha dois dias de vida e nasceu prematuro de seis meses. O recém-nascido foi o primeiro filho de Whindersson.

À época, além dos famosos, Whindersson Nunes homenageou o bebê. “Filho, escrevi essa música no hospital , queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não pra casa, mas pra melhor casa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem nem poder se defender. Eu realmente tento entender. Talvez seja um dos motivos dEle ter suado sangue na oração do Getsêmani, deve ser muito difícil amar toda a humanidade até o último segundo, amou tanto que pingava sangue do seu corpo, de tanto amor por nós”, escreveu ele.

O influenciador ainda comentou sobre os ataques que a noiva, Maria Lina, recebia de alguns internautas. Segundo ele, chegaram a desejar a morte de seu filho. “E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir pra dentro e engolir meu peito. Tão lindo, eu me vi em você, sonhei com você nos meus braços subindo no palco, tanto filho, tanto. Amei te conhecer filho, do fundo do meu coração, eu amei ter te visto, amei as 24 horas com você. Cadê pulinho na barriga da mamãe, cada cambalhota, e me desculpa por toda essa gente. De onde você está vão te dar entendimento. Que Deus me tire desse lugar escuro, te amo filho, saudade de você. Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde você tiver! Deus conforte o coração da minha princesa, a mais forte do mundo. Te amamos eternamente”.

Saudade do meu filho — Whindersson (@whindersson) July 16, 2021





Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir — Whindersson (@whindersson) July 16, 2021