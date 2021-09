Whindersson acredita que pode ser problema para ex e é acusado de omissão

Instagram Whindersson Nunes





Será que Whindersson Nunes se inspirou em “Melhor sozinha”, música nova da ex Luísa Sonza? Nesta quinta-feira (9), o humorista usou as redes sociais para refletir sobre os ataques que as ex recebem após os términos com ele.

A cantora Luísa Sonza é vítima de haters desde 2020 e, agora, Maria Lina, ex-noiva de Whindersson, também está sendo bombardeada de críticas na web. Um internauta alertou para os ataques às mulheres e questionou se o problema, no fim das contas, não seria o próprio Whindersson. O humorista, então, respondeu através de um tweet. “Tenho pensado isso nas últimas semanas.”, comentou.





No entanto, diversos seguidores apontaram a omissão de Whindersson no fim do relacionamento com Luísa Sonza. “Tu defendeu a Luísa durante o rolê de ataques a ela?”, perguntou um internauta. “Realidade: Luísa sofreu o pão que o diabo amassou e você ficou caladinho, um simples tuíte seu dizendo ‘galera não teve traição’ aliviaria a barra da garota, mas você decidiu se pronunciar com 1 ano de ataque”, pontuou outro internauta.