Darlan Helder WhatsApp vai permitir esconder o “visto por último” de usuários específicos

Ao que tudo indica, o WhatsApp está trabalhando para aprimorar os recursos de privacidade do mensageiro. Ainda sem muitos detalhes sobre a disponibilidade, em breve, a empresa deve permitir esconder o visto por último para contatos específicos. Por enquanto, ao acessar o menu de privacidade para configurar a visualização, os usuários podem escolher uma das três opções existentes: Todos, Meus contatos e Ninguém.

“Visto por último” para contatos específicos já está em desenvolvimento

De acordo com o WABetainfo , assim como Status e Grupos, o visto por último está prestes a ganhar a opção “Meus contatos exceto…”, que permite selecionar aqueles contatos que não devem visualizar a última vez que você acessou o aplicativo. Com isso, caso queira, a pessoa poderá ocultar essa informação sem precisar recorrer ao Ninguém, que, como o próprio nome já define, impede que todos vejam o seu último acesso.

Você viu?

Opção “Meus contatos exceto…” para Visto por último no WhatsApp (Imagem: Reprodução/WABetaInfo)

Ainda de acordo com o site, o recurso também estará disponível para imagem de perfil e para o Sobre, o que indica que o WhatsApp está decidido a favorecer a privacidade, para que o usuário tenha mais liberdade em definir o que é melhor para ele dentro do mensageiro.

A captura de tela que mostra a opção “Meus contatos exceto…” dentro do visto por último foi feita no iOS, mas com certeza a empresa deve liberar para usuários de Android também. Ainda não sabemos quando ele chegará para todo mundo e, por enquanto, o recurso segue com o status “em desenvolvimento”. Aguardemos!

WhatsApp vai permitir esconder o “visto por último” de usuários específicos