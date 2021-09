WhatsApp vai parar de rodar em celulares antigos; veja se o seu está na lista

Unsplash/AARN GIRI WhatsApp não terá suporte a determinados celulares

A partir de novembro, o WhatsApp para Android vai passar a funcionar apenas nas versões Android 4.1 ou superior. A mudança vem após o WhatsApp para iPhone deixar de funcionar no iOS 9.

“A partir do dia 1º de novembro de 2021, o WhatsApp não será mais compatível com aparelhos Android com o sistema operacional 4.0.4 e versões anteriores”, diz uma página de suporte do próprio WhatsApp.

Como descobrir qual a minha versão do Android?

O Android 4.0.4 está presente em celulares mais antigos. Para descobrir se este é o seu caso, siga as seguintes instruções, que variam levemente de acordo com a fabricante do smartphone:

Acesse as Configurações do seu smartphone;

Role até o final e clique em “Sistema”;

Vá em “Avançado”;

Nesta seção, é possível ver qual é sua versão do Android. Clicando sobre ela, dá para saber se há alguma atualização pendente.

Meu Android é inferior à versão 4.0.4. E agora?

Se seu sistema operacional é de uma versão que vai perder suporte ao WhatsApp, verifique se há alguma atualização disponível e a complete. Se não houver, o mensageiro recomenda a transferência do aplicativo para um “aparelho compatível”.

Se a transferência for de Android para Android, dá para salvar todo o histórico de conversas. Se a opção for abandonar o WhatsApp, dá para exportar conversas e salvá-las em outro dispositivo, como um computador.