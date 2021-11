WhatsApp trabalha em novos apps para Windows e Mac com recursos exclusivos

Unsplash/Alexander Shatov WhatsApp trabalha em novos aplicativos para PC

O WhatsApp pode estar trabalhando em uma nova versão do aplicativo para computadores. Sabemos que muitas pessoas já utilizam o app no PC, mas ele é uma adaptação do WhatsApp Web. Agora, o mensageiro da Meta deve chegar ao Windows e Mac com uma nova interface trazendo recursos exclusivos.

A informação e os primeiros registros do novo software vieram do perfil @ALumia_Italia. No caso do Windows, o novo app do WhatsApp aproveita o Universal Windows Platform (UWP) para entregar uma experiência de uso mais integrada. Além do PC, os usuários poderão instalar o app até no Xbox.

App do WhatsApp para Windows traz experiência nativa e recursos exclusivos

Por ser baseado em UWP, a interface parece nativa do Windows. Também é possível ver uma inspiração no Skype. Os contatos ficam alocados na lateral esquerda, enquanto no centro está o chat. No topo há uma engrenagem que agrupa estes menus: geral, conta, chats, notificações, armazenamento e ajuda. Mesmo fechado, o app continua exibindo as notificações.

Scoop! Sneak peek at the upcoming Whatsapp (UWP) Beta app for Windows https://t.co/L2vaR3dL4b pic.twitter.com/mpzWBTqCDK — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) November 15, 2021

A nova versão também contará com um recurso exclusivo de desenho para ser feito e enviado pelo próprio aplicativo. Nesse caso, ele poderá funcionar melhor em dispositivos Windows com tela sensível ao toque.

Outra boa notícia é que a novidade já suporta múltiplos dispositivos. Com isso, assim como já faz o Telegram, o novo aplicativo não dependerá do celular para funcionar.

O WhatsApp também está acenando para os donos de Mac. De acordo com o WABetainfo, portal famoso por revelar as principais novidades do mensageiro, a versão para macOS está a caminho. Isso deve acontecer após o lançamento do app exclusivo para iPad. Ainda não há uma data para o WhatsApp lançar os aplicativos.