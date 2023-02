WhatsApp pode ganhar agendamento de chamadas em grupo

Unsplash/Mourizal Zativa WhatsApp testa novo recurso

Nos últimos anos, a Meta se dedicou às chamadas de voz e vídeo do WhatsApp, a fim de expandir as funcionalidades do recurso. Mesmo assim, ainda há espaço para outras novidades, como uma opção para agendar conferências em conversas em grupo. É o que mostra uma descoberta do site especializado WABetaInfo.

A novidade, ainda em fase experimental, deu as caras na compilação 2.23.4.4 do WhatsApp Beta para Android.

De acordo com o site, ao abrir o menu de uma conversa em grupo, os usuários podem selecionar a opção “Agendar chamada”. Ao escolher esta alternativa, o mensageiro abre um formulário para especificar três informações:

O nome da chamada;

A data da conferência em grupo;

O horário da ligação.

Após a inserção dessas informações, a chamada coletiva será marcada ao pressionar o botão “Criar”.

A descrição da configuração da conversa ainda informa que “os membros do grupo serão notificados no agendamento e início da chamada”. Ou seja, não será nem preciso criar um lembrete na agenda do celular, pois tudo será resolvido pelo próprio aplicativo de mensagens.

Nova função do WhatsApp ainda está em fase de testes

Esta nova função chega a lembrar ferramentas corporativas, como o Microsoft Teams, e outras plataformas de videoconferência, como o Google Meet, que permite agendar reuniões com equipes sem depender de ferramentas externas. E chega até a causar estranheza vê-la no WhatsApp.

Todavia, existem pequenas empresas que não dependem de estruturas complexas de TI e utilizam o aplicativo para manter o contato com os funcionários, por exemplo. Neste caso, é possível agendar conversas com times sem muito esforço e sem depender de outras plataformas diretamente pelo mensageiro.

Também há grupos de amigos e famílias, além de grupos de estudos entre colegas de escola e faculdade, que conversam por videoconferência com frequência.

Apesar da descoberta recente, a função ainda está indisponível aos usuários e não tem previsão de lançamento. Mas é possível que o WhatsApp comece a liberar a ferramenta aos participantes do canal Beta em um futuro próximo.

Fonte: IG TECNOLOGIA