WhatsApp permite arquivar conversas para sempre; veja como usar a novidade

Unsplash/AARN GIRI WhatsApp lança novo recurso

O WhatsApp disponibiliza a todos os usuários, nesta terça-feira (27), uma nova ferramenta para conversas arquivadas. Agora, é possível guardar determinadas conversas para sempre, sem que elas fiquem incomodando.

O recurso já está disponível para todos, tanto usuários do Android como do iOS. “Temos ouvido dos usuários que eles desejam que suas mensagens arquivadas fiquem escondidas na pasta de conversas arquivadas, em vez de voltar para a lista principal da conversa quando uma nova mensagem chega. As novas configurações farão com que qualquer mensagem arquivada fique nesta pasta específica, mesmo se uma nova mensagem for enviada nesta conversa”, escreveu o WhatsApp, em nota à imprensa.

Antes, qualquer conversa individual ou em grupo poderia ser arquivada, mas voltaria à tela principal com a chegada de novas mensagens. Agora, uma aba chamada “Arquivadas” fica no topo da lista de conversas e abriga todas as que foram arquivadas. Mesmo se novas mensagens chegarem, as conversas permanecerão na pasta, a não ser que o usuário escolha removê-las de lá.

Para arquivar uma conversa, basta clicar e segurar sobre ela e, em seguida, clicar no ícone de arquivo no topo do aplicativo (uma pasta com uma seta para baixo). Já para desarquivar uma conversa, é só ir na pasta de “Arquivadas”, clicar e segurar sobre ela e tocar no ícone de desarquivar (uma pasta com uma seta para cima).

Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p — WhatsApp (@WhatsApp) July 27, 2021

Se você não gostou da novidade e quer que as conversas arquivadas apareçam na lista principal a cada nova mensagem, dá para voltar à configuração antiga. Para isso, é só seguir os seguintes passos: