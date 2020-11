Lorena Amaro WhatsApp Pay chegará em breve para pessoas, confirma Banco Central

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltou a comentar sobre a possível liberação do WhatsApp Pay . Desta vez, ele garantiu que o serviço de pagamentos do aplicativos de mensagens pertencente ao Facebook deve começar a funcionar em breve.

Entretanto, inicialmente, o serviço só estará disponível para transferências entre pessoas (P2P). As declarações foram dadas durante uma coletiva de imprensa sobre o PIX, realizada na segunda-feira (16).

Modelo P2M vem em seguida

Conforme noticiou o InfoMoney, Campos Neto ainda disse que, logo após a liberação do P2P, será implementado o modelo de transferências entre pessoas e empresas (P2M):

“WhatsApp vai entrar e vai começar fazendo P2P em breve. Eu tenho conversado bastante com o CEO, inclusive ele tem me dito que o processo no Banco Central foi mais rápido do que em outros países . Estamos avançando bastante. Depois vamos para o modelo P2M (person to merchant – transferências entre pessoas e empresas). Nossa preocupação é que (a empresa) passe por todos os processos de aprovação”, disse.

Embora tenha dito que o serviço será liberado “em breve”, Campos Neto não precisou as datas de lançamento do WhatsApp Pay .

Vale ressaltar que o projeto está sofrendo entraves por parte do BC para ser liberado desde junho.

Google é próximo?

Também durante a transmissão, Campos Neto disse que instituição incentiva o ambiente competitivo no que diz respeito aos sistemas de pagamento.

Nesse sentido, comentou que a autoridade monetária já está em contato com outras empresas que querem oferecer um serviço similar ao WhatsApp Pay :

“Além do WhatsApp, estamos conversando também com o Google e outras big techs. Existe uma vontade de estar no Brasil, é um mercado consumidor bastante amplo e existe oportunidade de digitalização.”

Por fim, Campos Neto falou que o PIX é apenas mais um meios de pagamento e que vão existir outros:

“E importante que a gente gere novos modelos de negócios. Quanto mais inclusivo o PIX for, mais o volume de pagamentos vai aumentar “, completou.