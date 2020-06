WhatsApp não mostra quem está online: usuários relatam erro

Unsplash/Allie WhatsApp tem falha nesta sexta-feira





Nesta sexta-feira (19), o WhatsApp apresenta um problema bastante peculiar. O mensageiro deixou de exibir quem está online na plataforma e qual último horário a pessoa utilizou o app (para usuários que ativaram o ‘visto por último’). O inconveniente foi observado nas versões de smartphone e web.

Leia também:



Clonagem do WhatsApp aumenta 11% em maio; auxílio é tema de muitos golpes

Mais de 260 mil números de WhatsApp são expostos no Google

iFood tem bug e mostra dados pessoais dos usuários nesta sexta-feira

De acordo com o site DownDetector , que registra queixas dos clientes, 49% dos usuários do aplicativo enfrentam falha geral do app, enquanto outros 38% estão com problemas de acesso. Há muitos relatos de que as opções de privacidade foram modificadas e não é possível desfazer as alterações. Ainda segundo o site, além do Brasil, o problema afeta o Reino Unido, Europa e Estados Unidos.

Ao tentar modificar alguma das opções de privacidade, o aplicativo mostra um erro que indica falha no procedimento e que o usuário deve tentar mais tarde. Ainda não se sabe ao certo o motivo do problema. Pode ser que esteja relacionado à chegada do sistema de pagamentos a outros países – o recurso foi implementado no Brasil na segunda-feira (15).