WhatsApp libera duas novas funcionalidades para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta semana, duas novas funcionalidades para os usuários. Novos recursos da versão Business estão disponíveis para os sistemas Android e iOS.

Como revelado, o código QR funciona como a porta de entrada digital de uma empresa facilitando o primeiro contato de um cliente.

“Agora basta escanear o código QR na vitrine de uma loja, em uma embalagem ou em um recibo para iniciar uma conversa com uma empresa no app”, detalhou.

Ao escanear um código QR, o usuário verá uma mensagem predefinida pela empresa para que ele possa iniciar a conversa no WhatsApp.

“Com as ferramentas de mensagem da versão Business, as empresas podem enviar informações rapidamente, como compartilhar seu catálogo, e tornar a conversa mais dinâmica”, explica a plataforma.

Ainda segundo o app, com o catálogo, as empresas podem exibir e compartilhar os produtos e os serviços que oferecem, o que pode ajudá-las a fechar vendas.

Para que as pessoas possam descobrir produtos e serviços com ainda mais facilidade, as empresas agora podem compartilhar os links do catálogo e de itens individuais em sites, no Facebook, no Instagram e em outras plataformas.

“Além disso, os clientes também podem compartilhar os links do catálogo ou de itens com amigos e familiares por meio do app de mensagens ou por outras plataformas”, detalhou.

Confira:

New WhatsApp Business features! QR codes make it easier to start a chat with a business and catalog sharing lets you discover what they offer. pic.twitter.com/ruqSPsm01o — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 9, 2020

(Metro)