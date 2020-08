WhatsApp ganha recurso para combater fake news; veja como funciona

Reprodução WhatsApp ganha novo recurso





O WhatsApp está ganhando um novo recurso projetado para combater as fake news que proliferam na rede: um sistema de busca integrado, que vai ajudar o usuário a checar rapidamente a veracidade de uma mensagem.





Funciona de forma bem simples: mensagens que sejam encaminhadas com frequência ganharão o ícone de uma lupa ao seu lado. Clicando na lupa, o conteúdo da mensagem é usado para fazer uma busca no Google . No exemplo abaixo, uma busca em uma mensagem sobre o uso de “água de alho” quente para curar a Covid-19 rapidamente revela, logo nos três primeiros resultados da busca, que se trata de fake news.

Divulgação/WhatsApp Nova ferramenta do WhatsApp permite buscas no Google





Também com o objetivo de combater fake news, em abril deste ano o WhatsApp passou a limitar o encaminhamento de mensagens “altamente encaminhadas” a apenas uma pessoa por vez. Segundo a empresa, a medida foi bem sucedida.

“Recentemente, introduzimos um limite para compartilhar ‘mensagens altamente encaminhadas’ em apenas um bate-papo. Desde a implantação desse novo limite, globalmente houve uma redução de 70% no número de mensagens altamente encaminhadas enviadas no WhatsApp”, afirmou um porta-voz do aplicativo, em comunicado.

A empresa também trabalhou em parceria com a Organização Mundial de Saúde ( OMS ) para desenvolver um robô (bot) com informações confiáveis sobre a Covid-19 , e publicou uma cartilha que ensina em cinco passos como identificar fake news e evitar que elas se espalhem.

Segundo o WhatsApp, o conteúdo da mensagem é enviado direto ao navegador no PC ou smartphone e não passa por seus servidores, garantindo a privacidade do usuário. A ferramenta de busca já está disponível para usuários no Brasil, Espanha, Estados Unidos, Irlanda, Itália, México e Reino Unido, na versão mais recente do WhatsApp para Android, iOS, WhatsApp Web e na versão Desktop.