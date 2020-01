WhatsApp é removido da loja de aplicativos do Windows Phone

arrow-options shutterstock Vivo, Claro e Tim somam, juntas, mais de 80 mil reclamações no Procon-SP





O Procon do Estado de São Paulo fez um levantamento das empresas que mais registraram reclamações no ano de 2019. As três primeiras colocações foram ocupadas por operadoras de telefonia , Vivo, Claro/NET e TIM , respectivamente.

O balanço, que foi finalizado em janeiro, registra que as três empresas somam mais de 80 mil casos de atendimento relacionados a reclamações de consumidores .

Ranking de Reclamações

Dados: Procon-SP

As principais queixas se concentram nas práticas de cobranças indevidas ou abusivas . Além disso, há reivindicações registradas sobre serviços não fornecidos, reajustes e problemas com rescisão de contrato.

Das principais operadoras do país, apenas a Oi e a Nextel ficaram de fora do “Top 10”, figurando na 13ª e 23ª posição, respectivamente. No caso delas, a questão de cobrança indevida também está presente na maioria das reclamações registradas.

O Olhar Digital entrou em contato com as operadoras citadas, porém, até o momento da publicação desta matéria, apenas a TIM respondeu, afirmando:

“A TIM informa que tem a satisfação dos clientes como prioridade estratégica e trabalha constantemente para reduzir o número de reclamações recebidas no Procon-SP e aprimorar ainda mais a qualidade dos serviços e do atendimento prestado. A operadora segue investindo nos seus canais de relacionamento – call center, autoatendimento via app, USSD (*144#), redes sociais, site, dentre outros – com foco na melhoria contínua da experiência do cliente”.