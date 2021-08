WhatsApp começa a liberar migração de conversas entre iOS e Android; confira

Bruno Gall De Blasi WhatsApp

Na última semana o WhatsApp anunciou que os novos Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 seriam os primeiros aparelhos a contarem com a função de transferir mensagens do iOS para o Android. Agora, segundo o WABetaInfo, o mensageiro se prepara para levar isso a todos os usuários do Android.

Inicialmente, a função deve permitir apenas que usuários iOS transfiram seus dados para Android, com o caminho reverso ainda não sendo possível. No anúncio, o WhatsApp disse que isso ainda deve ocorrer em um futuro próximo.

Migrar conversas do WhatsApp

Hoje, é possível fazer o backup de suas conversas no Google ou no iCloud, mas ambos os arquivos só podem ser baixados em aparelhos de seus respectivos sistemas operacionais. Ou seja, se eu quiser trocar meu iPhone por um Android (ou vice-versa) vou perder todas as conversas do WhatsApp.

Para migrar conversas do iOS para o Android, é necessário instalar o Google Drive no iPhone. Após isso, é só ir no WhatsApp, clicar em Configurações , Fazer backup e selecionar a nuvem do Google, onde tudo vai ser armazenado.

No dispositivo Android, basta fazer o login no Google Drive com a mesma conta e abrir o WhatsApp. O mensageiro vai te dar a opção de recuperar os dados de backup e pronto, tudo vai ser transferido. O Android recomenda que você desative o FaceTime e o iMessage após o processo para não perder nenhuma chamada ou mensagem depois da mudança.

De acordo com o WhatsApp, a Samsung foi a primeira empresa a ter o recurso compatível por ser uma das maiores fabricantes de dispositivos Android do mundo. A função deve chegar para todos os usuários nas próximas semanas.

