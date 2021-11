WhatsApp Beta ganha opção para ocultar “visto por último” de algumas pessoas

O WhatsApp vem preparando melhorias à definição para esconder o “visto por último” há alguns meses. Agora, a equipe do mensageiro começou a liberar a opção para ocultar a informação somente de alguns usuários específicos na versão beta do app para Android. A novidade foi revelada pelo WABetaInfo nesta quinta-feira (11).

WhatsApp Beta ganha novidades para ocultar o “visto por último” (Imagem: Bruno Gall De Blasi/Tecnoblog)

O recurso está sendo disponibilizado na versão 2.21.23.14 do WhatsApp Beta para Android. O recurso apareceu para alguns usuários do aplicativo de mensagens experimental, mas ainda segue indisponível no app para iOS. Assim como foi revelado em setembro, a novidade oculta o “visto por último” apenas de alguns contatos.

A nova opção é acessada pelo menu “Visto por último”, que fica dentro das definições de “Privacidade”. Além de “Todos”, “Meus contatos” e “Ninguém”, há a nova opção “Meus contatos exceto…”. Ao habilitá-la, o usuário consegue selecionar quais contatos não visualizarão a última vez em que você acessou o app de mensagens.

Além disso, você também não conseguirá ver o status de pessoas que não terão acesso ao seu “visto por último”, assim como na opção “Ninguém”. “Se você não compartilhar o seu Visto por Último, você não poderá visualizar o Visto por Último de outras pessoas”, diz a descrição. Ainda não há previsão de lançamento da função a todos.

“Visto por último” ganha nova opção “Meus contatos exceto…” (Imagem: Reprodução/WABetaInfo)

WhatsApp ganha revisão de mensagens de voz no iPhone

O WhatsApp também está disponibilizando outra novidade aos usuários. Trata-se da função para revisar mensagens de voz em gravação antes do envio. A novidade, conforme apurado pelo Tecnoblog , deu as caras na versão estável do aplicativo de mensagens para iPhone (iOS) (versão 2.21.220.17) nesta quarta-feira (10).

As mudanças são empregadas em toda a interface para compôr novos áudios do mensageiro. Ao iniciar uma nova gravação e arrastar o botão para cima para travá-la, o mensageiro vai exibir três opções. Na esquerda, há uma tecla para descartar o conteúdo. Na direita, por sua vez, encontra-se a setinha azul para enviar o áudio.

WhatsApp para iPhone (iOS) ganha nova ferramenta para revisar áudios de WhatsApp (Imagem: Reprodução/Tecnoblog)

Já a novidade se concentra em um terceiro botão posicionado ao centro. Ao pressioná-lo, o mensageiro oferece a opção de reproduzi-lo antes do envio para confirmar se não houve ruídos durante a gravação ou se o conteúdo está correto, por exemplo. Depois, é possível excluir o áudio no ícone de lixeira ou enviá-lo para a conversa normalmente.

A novidade ainda não está disponível para celulares Android.

Com informações: WABetaInfo