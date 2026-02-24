Wesley Safadão posa aos beijos com Thyane Dantas na Lapônia: ‘Minha aurora boreal’

O cantor Wesley Safadão compartilhou um momento romântico com a esposa, Thyane Dantas, durante viagem a Rovaniemi, na Lapônia. No registro publicado nesta terça-feira (24), o casal aparece trocando um beijo sob a aurora boreal.

Na legenda, o artista se declarou ao destacar o fenômeno natural. “Eu ao lado da minha aurora boreal. E lá em cima no céu as coisas de Deus!”, escreveu.

Nos comentários, fãs elogiaram o casal e o cenário. “Que lindos! Aproveitem muito” e “É um sonho essa aurora” estiveram entre as mensagens que exaltaram o clima de romance. Confira: