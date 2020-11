Marcelo de Assis Wesley Safadão lança o álbum “Safadão Amplificado” com oito faixas inéditas

O cantor Wesley Safadão lança nesta sexta-feira (13), o seu novo álbum Safadão Amplificado , que conta com oito faixas inéditas e destaque para Ele é Ele, Eu Sou Eu , que traz a participação especial de Os Barões da Pisadinha . O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre.

Ele é Ele, Eu Sou Eu ganhou um vídeoclipe, disponível no canal oficial do artista no YouTube . A faixa mostra a irreverência e a alegria do piseiro , novo ritmo do Nordeste que está conquistando o Brasil.

Além deste, Safadão Amplificado vem acompanhado de vídeos gravados em Recife (PE) sob o comando do diretor Kelson Veras , parceiro de Safadão , que serão lançados no decorrer do ano.

Confira abaixo o álbum Safadão Amplificado :