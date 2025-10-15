Entretenimento
Wenny rebate críticas de internautas e afirma ser emancipada: ‘Em mim mando eu’
A cantora Wenny, de 16 anos, rebateu críticas após divulgar um vídeo com prévia de sua nova música, Fuego Loko, que será lançada em 31 de outubro. Nas imagens, ela aparece dançando de espartilho e minissaia, o que gerou comentários, incluindo um que dizia: “Cuida que o Felca tá por aí”.
A jovem, irmã da cantora Lexa, respondeu afirmando ser emancipada e destacou sua independência: “Em mim mando eu, ninguém me para! Estudo, estou prestes a ser professora de inglês e de dança, e faço arte com amor.”
Wenny também citou a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando o direito à liberdade e à expressão: “Eu exerço o meu direito de ser e conquistar, porque a lei me protege e o futuro é meu.”
São Mateus
Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus
Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações
Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
R$ 200 milhões | Prefeito anuncia pacote de obras para impulsionar desenvolvimento de São Mateus
Projeto aprovado pela Câmara autoriza operação de crédito para investimentos em infraestrutura, turismo, segurança e lazer A Câmara Municipal de...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Com 88 anos de história, Banestes lança nova marca ao público nesta quarta-feira (15)
O Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo, completa 88 anos de história, tradição e conexão com os capixabas nesta...
Secult reabre inscrições para Seleção de Profissionais para Comissões Julgadoras
A Secretaria da Cultura (Secult) reabre, na próxima terça-feira (21), o período de inscrições do Edital de Seleção de profissionais...
Dia Internacional das Mulheres Rurais: elas transformam o campo e inspiram o futuro da agricultura capixaba
No campo, na pesca, na lida e no mundo! Neste 15 de outubro, Dia Internacional das Mulheres Rurais, celebramos a...
Nacional
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada
Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...
Policial
Polícia Civil age rapidamente e prende suspeito de roubar celular em Vila Velha
Durante diligências no bairro Vila Nova, em Vila Velha, nessa terça-feira (14), uma equipe da Polícia Civil do Espírito Santo...
PCES prende suspeito de roubar Hilux em Vila Velha
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), cumpriu, nessa...
PRF em Serra sedia reunião do Conselho Municipal de Segurança
Na manhã desta terça-feira (14), a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Serra sediou a reunião mensal do Conselho...
Wenny rebate críticas de internautas e afirma ser emancipada: ‘Em mim mando eu’
A cantora Wenny, de 16 anos, rebateu críticas após divulgar um vídeo com prévia de sua nova música, Fuego Loko,...
Suzana Alves recria encontro com sua versão do passado usando IA: ‘Eu abracei ‘
Suzana Alves, de 47 anos, aderiu a uma trend que viralizou nas redes sociais, em que a inteligência artificial cria...
Gisele Bündchen encanta ao mostrar filhos em momento fofo: ‘coisa mais preciosa’
A modelo Gisele Bündchen encantou os seguidores ao publicar fotos inéditas de seus filhos. Em um dos registros, ela mostrou...
Assembleia promove curso de contratações públicas para servidores
Desde janeiro de 2024, o processo de compras públicas no país passou a ser regido exclusivamente pela Lei Federal 14.133/2021,...
Ales tem campanha de doação de alimentos não perecíveis
Nesta sexta-feira (17) celebra-se o Dia Estadual de Enfrentamento à Pobreza, instituído este ano pela Lei 12.509. Para marcar a...
Plenário aprova Cartão Reconstrução 2025/2026
Plenário aprova Cartão Reconstrução 2025/2026 Os deputados aprovaram o Projeto de Lei (PL) 570/2025, que trata do auxílio financeiro de...
Brasil sofre apagão e leva virada do Japão
Em uma noite que ficará marcada nos anais do futebol, a Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota histórica para o...
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
