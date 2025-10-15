Wenny rebate críticas de internautas e afirma ser emancipada: ‘Em mim mando eu’

A cantora Wenny, de 16 anos, rebateu críticas após divulgar um vídeo com prévia de sua nova música, Fuego Loko, que será lançada em 31 de outubro. Nas imagens, ela aparece dançando de espartilho e minissaia, o que gerou comentários, incluindo um que dizia: “Cuida que o Felca tá por aí”.

A jovem, irmã da cantora Lexa, respondeu afirmando ser emancipada e destacou sua independência: “Em mim mando eu, ninguém me para! Estudo, estou prestes a ser professora de inglês e de dança, e faço arte com amor.”

Wenny também citou a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando o direito à liberdade e à expressão: “Eu exerço o meu direito de ser e conquistar, porque a lei me protege e o futuro é meu.”