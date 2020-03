Weintraub zomba de jornalista: “Adoro viajar esbanjando dinheiro público”

arrow-options Geraldo Magela/Agência Senado Ministro da Educação

O ministro da Educação, Abrahan Weintraub, zombou da renomada colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, em sua conta de Twitter, na tarde desta quinta-feira (5). Críticas e descasos com jornalistas têm sido recorrentes no governo de Jair Bolsonaro.

Na manhã desta quinta, Bergamo havia postado em seu Twitter que fora reconhecida por uma pessoa no aeroporto de Congonhas, quando estava indo viajar para Belo Horizonte. O outro passageiro queria elogiar e mostrar solidariedade aos jornalistas. Weintraub , então, parodiou o post da colunista .

“’Você é o Abraham Weintraub ?’, me pergunta um passageiro da FAB (adoro viajar esbanjando dinheiro público)”, escreveu o ministro , seguindo a mesma construção que Mônica Bergamo utilizou em sua frase. Ele afirmou que o passageiro desejava elogiar e mostrar solidariedade aos “Brutos, Rústicos e Sistemáticos”. Finalizou seu tuíte afirmando que estava vindo para São Paulo para pintar as unhas do pé.