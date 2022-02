Reprodução Weintraub é intimado a depor sobre vazamento de operação da PF

O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi intimado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPFRJ) a prestar um depoimento no dia 09 de março para esclarecer um possível compartilhamento de informações sigilosas da Polícia Federal.

O episódio em questão refere-se a uma reunião em que Abraham teria participado, junto ao “governo de transição” que iniciaria o governo do então presidente eleito Jair Bolsonaro.

Nela, o mandatário teria informado que receeu um alerta sobre a operação da Polícia Federal – ainda não deflagrada – que tinha como um dos alvos Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz.

Uma investigação criminal, segundo o jornalista Lauro Jardim, foi aberta pelo MPF para apurar o vazamento. Com isso, a instituição busca descobrir possíveis violações no sigio das operações deflagradas pela Polícia Federal no Rio de Janeiro.





Há duas semanas, Weintraub concedeu uma entrevista ao podcast ‘Inteligência Limitada’ e afirmou que o “[presidente Bolsonaro] juntou [os ministros] em uma mesa comprida e falou: ‘Ó, eu chamei pelo seguinte: está para aparecer uma acusação, está pegando esse cara aqui’. Apontou para o Flávio.”