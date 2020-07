Webinários temáticos semanais sobre 'Educação em Tempo Integral' começam nesta terça-feira (21)

.

A partir desta terça-feira (21), a Secretaria da Educação (Sedu) promove Webinários Temáticos – “Educação em Tempo Integral”, com o objetivo de apresentar metodologias a partir das práticas exitosas realizadas nas escolas da Rede Estadual, durante este período das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP’s). Neste primeiro webinário, que será às 14 horas, pelo canal do YouTube da Sedu, participam convidados selecionados pelo preenchimento do formulário, de acordo as práticas exitosas. A seleção se deu por meio de votação entre os integrantes da equipe da Assessoria Especial de Educação em Tempo Integral.

Cada um dos eventos será conduzido pela Assessoria Especial de Educação em Tempo Integral, com duração máxima de 1h30. Serão preparadas perguntas para serem feitas aos convidados, bem como monitoradas as perguntas do chat. A intenção é que o debate seja mais interativo e de formação, com o compartilhamento de experiências das escolas. Nesta terça-feira (21), participam a coordenadora Pedagógica Laurice Sardenberg, do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Tempo Integral (CEEFMTI) Pastor Oliveira de Araújo, de Vila Velha; o professor da mesma escola Jaider Faier; a diretora Kátia Franco, do CEEMTI Maria Penedo, de Cariacica; a coordenadora pedagógica da mesma escola Rachel Couto; e a pedagoga Anastacia Pizetta, do CEEFMTI Francisco Coelho Ávila Júnior, de Cachoeiro de Itapemirim.

Os Webinários serão realizados semanalmente para toda a Rede Estadual de Educação, sempre com foco nas equipes escolares das escolas, com a oferta da Educação em Tempo Integral, em que as metodologias da Parte Diversificada integram a organização curricular.

Serviço

Webinários Temáticos – “Educação em Tempo Integral”

Data: 21/07 (terça-feira)

Horário: de 14h às 15h30.

Plataforma: Youtube Sedu (https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ)

Participantes: aberto a todos, com foco na Rede Estadual de Educação do Espírito Santo.

Mediação: Marcelo Lema – Assessor Especial de Educação em Tempo Integral da Sedu.

