Webinários de Práticas Exitosas do Tempo Integral estão disponíveis no canal da Sedu no YouTube

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio da Assessoria Especial de Educação em Tempo Integral, produziu o “Caderno de Práticas Exitosas 2021”. A publicação foi construída com a participação de toda a rede de Escolas com oferta de Educação em Tempo Integral a partir do envio de práticas relativas à parte diversificada do currículo por integrantes da comunidade escolar.

O caderno contém mais de 200 práticas e é dividido em sete temáticas: Eletivas, Protagonismo, Projeto de Vida, Pensamento Científico, Práticas Experimentais, Tutoria e Estudo Orientado.

As práticas apresentadas nos Webinários de Práticas Exitosas também estão descritas na publicação. O objetivo dessas ações é disseminar as boas práticas aplicadas pelas unidades de ensino e possibilitar a replicação em toda a Rede Estadual.

Todos os webinários estão disponíveis no canal da Sedu no Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ/featured

O Caderno de Práticas Exitosas 2021 pode ser acessado no link: https://drive.google.com/file/d/1lLNpSZw6tNI6yhxhF3hJnAdpGV5OM7BG/view

