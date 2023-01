Weber agradece Dino por decisão envolvendo apuração de ataques ao STF

Antonio Augusto/Secom/TSE – 30.10.2022 Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , ministra Rosa Weber , agradeceu ao ministro da Justiça, Flávio Dino , por ter colocado a Polícia Federal à disposição para investigar ataques e possíveis crimes cometidos contra integrantes da Corte . O agradecimento foi enviado por meio de ofício nesta quarta-feira (4).

Em documento encaminhado a Dino, Weber afirmou que o ofício da Justiça será transmitido “aos demais juízes da casa”.

Nessa terça-feira (3), o novo chefe da Justiça disse que a PF vai abrir inquéritos para apurar possíveis crimes contra a honra dos ministros do Supremo .

A iniciativa de Dino se deu após o ministro Luís Roberto Barroso ter sido hostilizado no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, nessa segunda (2) . O caso, de acordo com Dino, será examinado “especificamente” pelo diretor-geral da PF , Andrei Rodrigues.

A decisão do ministro faz parte de uma estratégia para reestabelecer o diálogo da pasta da Justiça com a cúpula do Judiciário. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , o então chefe do ministério Anderson Torres foi isolado pelo STF por continuar ao lado de ex-mandatário enquanto ele fazia ataques ao sistema eleitoral e questionava a lisura das urnas eletrônicas .

Barroso foi hostilizado em aeroporto

Na noite de segunda, Luís Roberto Barroso foi hostilizado verbalmente por brasileiros no saguão do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos , enquanto embarcava para Brasília (DF).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Barroso sendo filmado por brasileiros que estavam no local e xingavam o ministro. Na ocasião, eles cantavam em coro pedindo que ele saísse do voo.

Em resposta, Barroso disse que o “Brasil adoeceu”. “É uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas”, afirmou em nota.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política