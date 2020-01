Web acusa marido de Preta Gil de traição após supostas mensagens para modelo

O clima esquentou e o sangue de Danna Paola, atriz de “Elite”, ferveu durante um programa de talentos. A famosa, que é uma das juradas do “La Academia”, detonou o cantor Gibrán Gutiérrez, após ser ofendida pelo rapaz nos bastidores do programa.

Leia também: Volta de “Elite” e “(Des)Encanto” marcam setembro na Netflix

arrow-options Reprodução/Instagram Danna Paola





Tudo aconteceu quando Gibrán, irritado com as críticas de Danna Paola , afirmou que ela era uma “c*zona”, durante uma conversa com a namorada, Franciely Abreu. Na hora de apontar uma nota para o rapaz após a apresentação dele, a cantora começou sua fala com uma voz doce, mas tomou outra postura logo em seguida.

“Gibrán, foi o melhor que te vi fazer. Me encante. Creio que cresceu muito, é um artista completo, é disciplinado, levou em consideração os apontamentos de seus professores. Para mim, foi maravilhoso”, começou. Ao perceber que o rapaz estava empolgado, ela logo cortou. “Eu nunca fui c*zona com você”, disparou.

Leia também: Mais segredos à vista! Netflix divulga trailer da nova temporada de “Elite”

O participante questionou a mentora: “Quando eu disse isso?”. Então, Danna contou que viu as filmagens do confinamento e seu semblante mudou. “É uma falta de respeito insultar a uma mulher. Se você se refere a mim porque não gosta das minhas críticas, não quero imaginar como você fala a respeito de outras mulheres. Eu estou nessa cadeira não porque sou bonita, é porque tenho 20 anos de carreira e nunca faltei com respeito com ninguém”, apontou.

“O que disse a você hoje é o que você quer escutar, não a minha crítica real. Eu não sou sua amiga. Se você gosta de mim ou não, não me importa”, disse. E pensa que a bronca da estrela de ” Elite ” acabou? A bronca foi muito maior que isso!

Gente? Danna Paola (Lucrécia em Elite), jantou um participante de um reality em que ela é jurada. O garoto estava falando mal dela nos bastidores e ela PAROU o programa para se pronunciar. Lenda! pic.twitter.com/U2osju91gd — POPTime (@siteptbr) January 6, 2020





“Se realmente te importa mais o que as pessoas ou os fãs dizem a você, ou no que realmente acredita que você é, então nenhuma de nossas críticas te importam ou te fazem crescer. Que triste por você. Não sei por que você voltou para este projeto, porque não avançou e não fez nada desde que voltou. Há muita gente lá fora, que tem muito talento e que poderia ocupar seu lugar. Se o que eu te digo, para pelo menos te ajudar ou fazer crescer, você realmente acha que sou c*zona com você? Me desculpe, mas não vim aqui pra ser sua amiga ou dizer o que você quer escutar”, declarou.

A reação do público do ” La Academia ” foi instantânea e, com o peso das palavras de Danna Paola , o rapaz foi eliminado definitivamente do programa, exibido pela TV Azteca , no México.