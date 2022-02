The Music Journal Brazil “We Don’t Talk About Bruno”, faixa de “Encanto”, alcança o topo da Billboard

A faixa We Don’t Talk About Bruno , presente na trilha sonora do filme Encanto , da Disney , alcançou o topo da parada da Billboard Hot 100 segundo atualização feita na última semana. Além disso, a música ultrapassou mais de 100 milhões de streams no Spotify.

Não obstante, no Reino Unido, o single segue, também, na primeira colocação do ranking britânico.

Vale ressaltar que depois da atualização da última semana por lá, a canção se tornou a primeira música da produtora a atingir o feito em 70 anos de história.

We Don’t Talk About Bruno foi lançadoa em novembro, junto com o filme de animação. Com a atualização da última sexta-feira (28), a música seguiu na primeira colocação no gráfico do chart de single da parada britânica.