Wagner Santiago viraliza na web por conta de suposto vídeo recebendo beijo grego

Instagram Wagner Santiago, BBB 18

Wagner Santiago, ex-participante do “BBB 18”, se tornou um dos assuntos mais comentados do início desta segunda-feira (09). Cenas em que um rapaz semelhante ao influencer aparece mostrando as partes íntimas caíram nas redes sociais e viralizaram rapidamente.

No arquivo de vídeo, um rapaz, que supostamente seria Wagner, aparece deitado de bruços e completamente nu. Enquanto isso, uma mulher, também sem roupas, aparece brincando com o bumbum dele. Em outro vídeo da mesma live, ele tem seu ânus linguado pela mulher que o acompanha. A técnica sexual é conhecida popularmente como beijo grego.

Fãs do influencer, claro, não deixaram de reagir às cenas. “Qual o problema do vídeo do Wagner?”, comentou Rebecca Gaia no Twitter. “Ver o Wagner sendo estimulado assim era o que faltava, viu?”, pontuou Henrique Luis.

Após a repercussão, o perfil de Wagner Santiago saiu do ar na plataforma do Instagram. No Twitter, a conta segue ativa, porém, sem nenhuma publicação ou posicionamento sobre o assunto. O vídeo não será compartilhado nesta página pois é proibido difundir imagens íntimas de outras pessoas sem a devida autorização. Confira mais reações de fãs coletadas no Twitter.

Esta não é a primeira vez que o ex-BBB vira assunto na internet por conta de imagens íntimas vazadas. Em abril de 2021, imagens e que supostamente Wagner mostrava seu pênis caíram nas redes sociais. Em uma delas, o rapaz aparecia deitado em uma cama mostrando seus atributos.

Apesar de não aparecer o rosto de Wagner, foi possível identificá-lo através de suas inúmeras tatuagens que tem pelo corpo. Horas antes dos nudes vazarem, Wagner virou assunto nas redes sociais, após compartilhar em seu Instagram uma foto de cueca. Mas após a repercussão, o artista plástico voltou atrás e apagou o registro. Mas os fãs já tinham feito um print da imagem.