Wagner Santiago diz que Anitta ganhou R$ 7 milhões com tatuagem no ânus

Marcelo de Assis Anitta publicou vídeo íntimo e ganhou milhões

Wagner Santiago , que tem perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans , avaliou o quanto Anitta faturou com o vídeo tatuando o ânus, divulgado no site. O ex-BBB comentou o quanto cobra por inscrição na própria página também.

“Cobro 15 dólares por mês pra quem está inscrito, mas no meu caso quero diminuir a exposição cada vez mais e deixar só a parte sensual. A Anitta ganhou sete milhões com o vídeo da tatuagem no ânus”, disse Wagner no podcast 4talkcast.

Neste mês, um dos vídeos explícitos de Wagner vazou da plataforma. Ele se incomoda com o julgamento das pessoas, mas continua no OnlyFans por dinheiro e que não tem problemas morais sobre.

“O dinheiro entra. Não tenho porque eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos ano que vem, e a gente vai dar uma festa de arromba pra ela, porque eu já não tenho mais boleto vencendo”, conta. Após o incidente, o faturamento de Wagner dobrou, mas não disse quanto recebe, só disse que paga as contas do mês e que a geladeira está sempre cheia.