VW testa nova Kombi na Argentina antes da estreia, até o fim do ano

Divulgação VW Multivan T7, a Kombi do futuro adota plataforma MQB e, pela primeira vez, sistema híbrido

A nova geração da VW Kombi, mais conhecida como Transporter (ou Multivan T7) é vista na Argentina em testes, ainda com alguma camuflagem. Não é para menos que o pessoal de engenharia e desenvolvimento escolhe a região da Patagônia para fazer os ajustes nos protótipos, atraídos pelas condições extremas e ideais para a calibragem perfeita.

O VW Transporter (ou Multivan T7) será apenas um dos utilitários do gênero que a Volkswagen terá em breve. Haverá outros, inclusive totalmente elétricos.E um deles poderá chegar a ser vendido no Brasil, o que ainda não está decidido. De qualquer forma, é interessante o flagra da sétima geração de um modelo que fez história no Brasil por exatos 56 anos.

A VW costuma testar seus modelos pré-série na região para vendê-los em diversos países, o que não implica que cheguem ao mercado do Mercosul . A imagem que pode ser vista na galeria abaixo foi clicada por um leitor do site Argentina Autoblog foi feita em um dos trechos fora das grandes vias asfaltadas, como costumam trafegar os pilotos de testes da marca alemã.

No caso do VW Transporter T7, a previsão é que o início das vendas na Europa comece até o fim do ano. Por lá, o carro terá até versão híbrida plug-in e motores que rendem entre 136 e 218 cv.

A unidade do VW Transporter T7 flagrada em testes é a que pode levar até sete ocupantes com bom nível de conforto, já com a mesma base do Ford Transit (este sim confirmado para chegar ao Brasil, vindo do Uruguai), uma vez que as duas fabricantes firmaram um acordo para fabricação de utilitários em conjunto.