VW T-Cross tem o maior aumento de preço do Brasil; veja a lista

Divulgação VW T-Cross teve variação média de 6,48%; durante o mês de junho, conforme estudo da KBB Brasil

O Volkswagen T-Cross foi o modelo com a maior média de aumento de preço em junho, segundo levantamento publicado pela KBB Brasil. A empresa especializada em pesquisa de preços de veículos novos e usados aponta variação de 6,48% no período.

A KBB Brasil aponta que o segundo modelo com maior variação foi a Nissan Frontier , com 4,77% de elevação. O Renault Kwid fica com a terceira colocação, com 4,64% de elevação, seguido pela Chevrolet S10 , com 3,55%, e Honda HR-V , com 3,48%.

Modelo Variação VW T-Cross 6,48% Nissan Frontier 4,77% Renault Kwid 4,64% Chevrolet S10 3,55% Honda HR-V 3,48%

Em junho, a média de variação de preço de carros novos foi de 0,61%, o que aponta estabilidade no comportamento dos preços praticados no mercado.

A Honda foi destaque entre as fabricantes com maior variação, com alta de 3,39%, seguida pela Caoa Chery , com 2,91%, e Chevrolet , com 2,09%. Completando o top 5, surgem Mercedes-Benz , com 2,02%, e Toyota , com 1,92%.