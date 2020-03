VW T-Cross supera vendas do Jeep Renegade e fevereiro

arrow-options Divulgação VW T-Cross vai ganhando espaço no mercado na briga acirrada entre os utilitários esportivos compactos

Entre os destaques do balanço do mês de fevereiro, de acordo com números do Renavam, está o SUV VW T-Cross um pouco na frente do rival Jeep Renegade, que foi o modelo mais vendido de 2019. Foram 5.374 unidades do Volkswagen ante 5.354 do concorrente, apenas 20 carros de diferença. O que deve ter ajudado o utilitário esportivo da marca alemã é a versão Sense, voltada para o público PCD.

A versão Sense do VW T-Cross tem preço sugerido de R$ 69.990 e boa demanda, uma vez que com as isenções chega a ser vendido por R$ 57.629. Entre outros itens, o carro vem com ar-condicionado, vidros elétricos, câmbio automático de seis marchas, computador de bordo e rodas de aro 16 polegadas.

O Jeep Renegade recebeu retoques discretos no visual na linha 2019, mas a próxima novidade que vai receber deverá ser apenas no fim do ano, com a chegada no do novo motor 1.3 turbo, que pode entrar no lugar do 1.8 flex. Além disso, também está previsto o lançamento da versão híbrida, mas apenas importadas e com baixos volumes.

Além da briga acirrada entre os dois SUVs, no ranking de vendas do mês aparece o Chevrolet Onix com o primeiro lugar (17.652 unidades), seguida pela versão sedã (9.123) e com o hatch compacto Hyundai HB20 em terceiro (8.402), modelo que está se recuperando no mercado depois do lento desempenho nas lojas um pouco depois do lançamento, em setembro do ano passado.

Entre o quinto e o oitavo lugares do ranking também há uma disputa apertada entre hatches. O VW Gol ficou com 5.944 unidades, seguido de perto pelo Fiat Argo (5.917), Renault Kwid (5.813) e VW Polo (5.517). Confira abaixo como ficou a lista dos 10 modelos mais vendidos em fevereiro, de acordo com os dados do Renavam com o VW T-Cross em décimo lugar.

1 – Chevrolet Onix: 17.652

2 – Chevrolet Onix Plus: 9.123

3 – Hyundai HB20: 8.402

4 – Ford Ka: 8.183

5 – VW Gol: 5.944

6 – Fiat Argo: 5.917

7 – Renault Kwid: 5.813

8 – VW Polo: 5.517

9 – VW T-Cross: 5.374

10- Jeep Renegade: 5.354