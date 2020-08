VW T-Cross supera Chevrolet Onix nas vendas de julho

O VW T-Cross confirma o bom desempenho da primeira quinzena e fecha o mês de julho como o carro mais emplacado do Brasil no período. Foram 10.211 unidades do SUV compacto, ante as 9.716 do Chevrolet Onix, aponta a base de dados do Renavam. Resultado que interrompeu o ciclo de vitórias contínuas do hatch compacto, que desde agosto de 2015 nunca havia saída da liderança do ranking.

Além do VW T-Cross , outros três SUVs marcaram presença no top 10 de julho: Chevrolet Tracker (6.070), Jeep Compass (4.786) e Jeep Renegade (4.735). Já entre os comerciais leves, a recém-lançada Fiat Strada confirmou a liderança no segmento, somando 6.564 unidades em seu primeiro mês cheio de vendas, enquanto a irmã maior Fiat Toro (4.258) ficou com a segunda colocação.

Entre as picapes médias, a Toyota Hilux (2.327) levou a melhor sobre a Ford Ranger (1.729) e a Chevrolet S10 (1.568). Veja abaixo como ficou a lista dos 10 carros mais vendidos em julho.

1 – VW T-Cross: 10.211

Divulgação VW T-Cross conseguiu um feito impressionante, por conta dos SUVs estarem cada vez mais procurados no mercado





2 – Chevrolet Onix: 9.716

Divulgação Chevrolet Onix ganhou bastante maturidade no projeto, com qualidade e e equipamentos que superam o antecessor





3 – Hyundai HB20: 7.852

Divulgação O pequeno coreano chega logo abaixo do Onix, com seu apelo pensado para reforçar a esportividade





4 – Fiat Strada: 6.564

Divulgação O primeiro mês cheio de vendas para a nova Strada já rendeu bons frutos. E a tendência é melhorar ainda mais





5 – Chevrolet Tracker: 6.070

Divulgação O SUV mais vendido da GM é o segundo da lista, mas é um dos grandes destaques do segmento





6 – Chevrolet Onix Plus: 5.205

Divulgação Novo Chevrolet Onix Plus é o sedã compacto mais vendido do Brasil, seguindo a linha do “irmão” hatch





7 – Jeep Compass: 4.786

Divulgação O Compass é motivo de orgulho para a FCA, uma vez que é um dos invictos no segmento dos SUVs médios





8 – Fiat Argo: 4.756

Divulgação Fiat Argo supera o Polo na briga dos compactos, muito por conta da chegada da versão aventureira Trekking (foto)





9 – Jeep Renegade: 4.735

Divulgação Jeep Renegade não fica para trás, mesmo com o irmão Compass se destacando mais nas vendas





10 – VW Gol: 4.427

Divulgação VW Gol é longevo, mas mostra que ainda não deixa de cativar o brasileiro