VW T-Cross 2021 ganha multimídia do Nivus e parte de R$ 91.660

Divulgação VW T-Cross 2021: SUV agora vem com a mesma centra VW Play que equipa do Nivus em todas as versões

A Volkswagen apresenta oficialmente a linha 2021 do T-Cross 2021. Sem mudanças na gama de versões, a novidade fica por conta dos novos equipamentos de série e a central multimídia vinda do Nivus. Os preços da nova linha partem de R$ 91.660.

Na linha 2021, o sistema de frenagem automática pós-colisão, monitor de pressão dos pneus e a regulagem de altura dos faróis passam a ser padrão em todos os T-Cross 2021 . Outra novidade presente em toda a linha é a central multimídia VW Play, que fez a sua estreia mundial no Nivus . Com tela de 10,1″, traz a opção de instalar aplicativos diretamente no aparelho, além de contar com conectividade sem fio por meio do sistema Apple CarPlay.

Nas versões 200 TSI (manual e automática de seis marchas), a lista de opcionais passa a incluir as rodas Manila de 17″ com acabamento diamantado na cor preta, antes exclusivas do topo de linha Highline. Já a versão Comfortline do SUV da VW passa a trazer as mesmas rodas Manila com detalhes em preto como item de série, além do sistema detector de fadiga do motorista.

Mais detalhes do VW T-Cross 2021

As versões 200 TSI e Comfortline seguem equipadas com o motor 1.0 TSI de até 128 cv, enquanto a topo de linha Highline usa o 1.4 TSI de até 150 cv, sempre combinado ao câmbio automático de seis marchas.

Até a linha 2020, os T-Cross 200 TSI com câmbio automático e manual ficavam posicionados na mesma faixa de preços do Nivus, que vai de R$ 85.890 até R$ 98.290. Com o lançamento da linha 2021, o 200 TSI automático ficou R$ 2.500 mais caro e agora parte de R$ 99.090.

Já para o público PcD, a Volkswagen ainda está atendendo às encomendas da linha 2020 e a versão Sense 2021 do T-Cross será apresentada posteriormente.Confira abaixo como ficaram os preços do VW T-Cross 2021 .