VW Polo e Virtus devem ser renovados na linha 2022. Veja as projeções

Projeção/Kleber Silva VW Polo deverá ficar com aspecto mais esportivo na linha 2022, assim como o sedã Virtus, ambos compactos de sucesso

Já está na hora da Volkswagen adotar novidades na dupla Polo e Virtus. Mas isso deverá acontecer apenas no final do ano que vem, quando a marca irá apresentar a linha 2022. As mudanças deverão seguir a mesma identidade visual adotada na oitava geração do Golf, já à venda na Europa e ainda sem previsão de chegar ao Brasil.

Pelas projeções do designer Kleber Silva é possível ter uma ideia de como deverão ficar as versões reestilizadas da dupla VW Polo e Virtus. Repare nos faróis com novo formato e com assinatura de LED diferenciada. Além disso, o para-choque passará a ter aspecto mais esportivo,com entradas de ar mais largas.

Na traseira, incluíram apenas lanternas de acabamento fumê e para-choque com novos detalhes entre as novidades. Como de praxe, no pacote de mudanças estéticas também deverão incluir jogos de rodas inéditos, que combinem com o novo estilo dos compactos, que deverão ganhar um aspecto mais esportivo.

Por dentro, as alterações também deverão ser discretas. A principal novidade ficará por conta da central multimídia VW Play , a mesma que está disponível no VW Nivus e T-Cross. Tem tela de 10,1 polegadas, compatível com Apple Car Play e Android Auto e que a partir da conexão 4G do celular consegue funcionar com uma série de aplicativos já embutidos no sistema, entre os quais Waze, Deeze, iFood, entre outros.

Outro detalhe que é certo no VW Polo renovado é o volante, que passará a ser igual ao que foi usado pela primeira vez no Nivus. Vem com o logo reestilizado da VW e novos botões de comando de algumas funções do carro, como ajustes do sistema de som. Na parte mecânica, porém, deverá continuar como está, com as mesmas opções de motor e câmbio atuais, com 1.0 ou 1.6 litro de cilindrada e caixa automática de seis, ou manual de cinco marchas.