VW Polo e Virtus deixam de ser oferecidos com central multimídia de série

Divulgação Confira os preços reajustados da dupla Polo e Virtus, da Volkswagen

A Volkswagen removeu a central multimídia Composition Touch da lista de itens de série da dupla Polo e Virtus na linha 2022. Sendo assim, os modelos passam a integrar o equipamento como opcional, a partir de R$ 1.820. A mudança é reflexo da falta de microchips semicondutores que afeta a indústria desde o início de 2021.

A central multimídia deixa de ser oferecida como equipamento de série apenas nas versões mais baratas, com motores 1.0 e 1.6 aspirados. As versões equipadas com motores 1.0 e 1.4 turbo continuam integrando as centrais Composition Touch ou VW Play.

O catálogo do VW Polo passa a ser formado da seguinte maneira: 1.0 MPI (R$ 67.670), 1.6 MSI (R$ 79.270), 1.6 MSI automático (R$ 80.370), 1.0 TSI Comfortline (R$ 96.350), 1.0 TSI Highline (R$ 103.490) e 1.4 TSI GTS (R$ 126.190).

Já o Virtus passa a contar com os seguintes preços: 1.6 MSI (R$ 85.470), 1.6 automático (R$ 92.870), 1.0 TSI Comfortline (R$ 100.890), 1.0 TSI Highline (R$ 115.290) e 1.4 TSI GTS (R$ 132.290).