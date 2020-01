VW Nivus é visto camuflado antes da estreia, no primeiro semestre

arrow-options Reprodução/Facebook/Ferd VW Nivus: apesar dos disfarces, o novo SUV com ares de cupê mostra que terá uma série de detalhes diferentes do T-Cross

A Volkswagen já antecipou alguns detalhes do novo SUV Nivus, que será lançado no Brasil, no primeiro semestre. Além do nome, sabe-se que o carro terá a mesma base da dupla Polo e Virtus. Também divulgaram um video teaser, que pode ser conferido abaixo. Mas ainda não havia imagens da novidade rodando em testes, como a que aparece acima, divulgada pela página do Ferd, no Facebook.

Com pegada esportiva, o VW Nivus terá estilo arrojado e exclusivo, sem detalhes encontrados em outros modelos com a mesma plataforma. Portanto, itens como farois, lanternas e para-choques serão próprios da novidade. Também é possível notar que o novo SUV terá porte um pouco menor que o do T-Cross .

Entre as principais novidades do novo SUV da VW estará a central multimídia, que será uma resposta ao novo Mylink da GM, que conta com conexão 4G a bordo. A marca alemã ainda não confirma quais serão as mudanças, mas espera-se que o carro contará com uma série de avanços técnicos e operacionais, o que também deverá incluir tela com melhor resolução.

Ainda também não há nada confirmado sobre o conjunto mecânico, mas é dado como certo que o VW Nivus terá disponível motor 1.0 turbo flex que funciona com câmbio automático de seis marchas e tração dianteira, combinação também usada tanto no T-Cross quanto na dupla Polo e Virtus.