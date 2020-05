VW Nivus é apresentado e chega às lojas no segundo semestre

Divulgação VW Nivus surge com proposta mais jovial que o T-Cross, para se tornar um carro ainda mais urbano e descolado

A VW acaba de lançar o novo VW Nivus, SUV que chega para dividir opções com o “irmão” VW T-Cross. Sua proposta conta com um diferencial em relação ao que a marca dispõe. Tem proposta mais urbana e aposta em um design mais jovem, inspirado nos cupês, enquanto o T-Cross é pensado para ser mais SUV. Começa a ser produzido daqui a duas semanas, sua pré-venda começa em junho, para chegar às concessionárias no início de julho. Os clientes poderão comprá-lo de forma digital, mas a VW preferiu ainda não revelar os preços, que deverá sair entre R$ 79.990 e R$ 97.990, segundo alguns vazamentos da rede de concessionárias VW.

Além disso, estreia o Volks Play, sistema multimídia de 10 polegadas, com conectividade para smartphones e WiFi, e que conta com uma seleção de aplicativos integrados. Desde iFood, até Waze e agendamento de manutenção. O controle de cruzeiro adaptativo, inédito no segmento, também é oferecido. O VW Nivus será inicialmente exportado para países da América Latina, começando pela Argentina no final de 2020, mas também será comercializado na Europa no segundo semestre de 2021.

Montado sobre a mesma plataforma MQB (de VW Polo e T-Cross ), conta com o entre-eixos de 2,56 metros do Polo, enquanto o T-Cross tem 2,65 m (medida usada no sedã Virtus). Seus 4,26 metros de comprimento são maiores do que os 4,19 m do T-Cross, além de ter um porta-malas de 415 litros (contra os 373 litros do T-Cross), por conta do balanço traseiro mais longo.

Todas as versões do VW Nivus terão motor 1.0 TSi com 128 cv e 20,4 kgfm, sempre com o câmbio automático de 6 marchas. Contará com freios a disco nas quatro rodas em todas as versões e acerto dinâmico exclusivo para a suspensão, direção e controle de estabilidade. Seus números de desempenho e consumo deverão ser bem próximos do Polo, que acelera até 100 km/h em 10 segundos e chegar até 195 km/h. O hatch, segundo o Inmetro, faz 12,9 km/l de gasolina na cidade e 14,2 km/l na estrada. Com etanol, os números vão para 8,0 km/l e 9,8 km/l.