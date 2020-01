VW Gol continua como modelo mais vendido entre os seminovos em 2019

arrow-options Divulgação Novo Chevrolet Onix, após seu lançamento, teve mudanças no sistema de alimentação e, agora, nos preços

O lançamento do Chevrolet Onix chamou atenção não só pelo recall, mas pela sua faixa de preços mais baixa ante seus rivais. Inclusive, a versão sedã Onix Plus conseguiu manter os valores cobrados pelo antigo Prisma. Entretanto, com a chegada de 2020, a GM deixou o modelo mais caro, algo que pode ser refletido no desempenho em vendas dos meses seguintes.

O Chevrolet Onix hatch partia de R$ 48.490 na versão 1.0, e agora, sai por R$ R$ 49.690. A 1.0 LT, por sua vez, agora vai de R$ 52.890 a R$ 56.990, ante R$ 51.590 a R$ 55.590. As versões mais em conta vêm equipadas com seis airbags, assistente de partida em rampa, rádio simples com entrada USB e controle de estabilidade e tração.

A 1.0 Turbo AT aumentou R$ 1.400, indo de R$ 55.590 a R$ 56.990. Enquanto isso, a 1.0 Turbo LT custava R$ 57.990 e R$ 62.890, migrando para R$ 59.290 (MT) a R$ 64.790 (AT). Por fim, as duas mais caras LTZ e Premier. A primeira foi de R$ 60.990 e R$ 66.290 para R$ 62.490 (MT) a R$ 67.890 (AT), e a segunda de R$ 69.990 a R$ 72.990 para R$ 71.790 a R$ 74.790.

A partir da LT, o Onix ganha faróis de neblina, rodas de liga leve aro 15, conectividade Wi-Fi e sistema de assistência e segurança OnStar. O modelo LTZ manual (a versão mais cara sem câmbio automático) inclui partida sem chave, carregador para celular sem fio, câmera de ré e sensor crepuscular.

Já os preços do Chevrolet Onix Plus começam em R$ 56.190 a R$ 60.290 (ante R$ 54.990 a R$ 58.990) na versão 1.0 aspirada, com aumento para R$ 60.090 na versão 1.0 turbo AT (R$ 1.300 a mais que os R$ 58.790 anteriores).

A configuração 1.0 Turbo LT agora sai por R$ 63.090 (MT) e R$ 68.390 (AT) (versus R$ 61.190 e R$ 66.490). Na sequência, está a LTZ (R$ 66.290 (MT) a R$ 71.590 (AT), ante R$ 65.790 e R$ 70.990, respectivamente) e a Premier, que ao invés dos R$ 74.090 a R$ 76.190 cobrados anteriormente, agora sai de R$ 75.090 a R$ 78.090.

Motores e consumo

arrow-options Divulgação A GM estreou o novo motor nos novos Onix, com o objetivo de entregar mais eficiência

Seja hatch ou sedã, o novo Onix tem dois motores: 1.0, 3 cilindros aspirado — 78/82 cv e 9,7/10,6 kgfm (gasolina/etanol, respectivamente) — e 3 cilindros turbo, com 116 cv e 16,8 kgfm. Enquanto a opção aspirada vem sempre com o câmbio manual de seis marchas, a segunda pode vir com este ou com o automático de seis.

O consumo do primeiro, segundo homologação do Inmetro, é de 13,5 km/l na cidade e 16 km/l em rodovias, ambos na gasolina. Ou 9,4 km/l (cidade) e 11,2 km/l (estrada) no etanol. Vale lembrar que o Onix Plus 2020 adquiriu cinco estrelas nos testes de impacto do Latin NCAP por conta dos novos equipamentos de segurança e estrutura mais rígida que absorve impactos.

Com câmbio manual e motor turbo, o novo Chevrolet Onix hatch pode aferir 13,7 km/l na cidade e incríveis 17 km/l na estrada com gasolina, além de 9,6 km/l na cidade e 12,2 km/l na estrada com etanol. Na versão automática, os números caem para 12 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada com gasolina, além de 8,6 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada.

Veja os preços atuais e anteriores a seguir:

Onix Hatch:

1.0: R$ 49.690. Valor anterior: R$ 48.490

1.0 LT: de R$ 52.890 a R$ 56.990. Valores anteriores: R$ 51.590 a R$ 55.590

1.0 turbo AT: R$ 56.990. Valor anterior: R$ 55.590

1.0 turbo LT: de R$ 59.290 (MT) a R$ 64.790 (AT). Valores anteriores: R$ 57.990 e R$ 62.890

1.0 turbo LTZ: de R$ 62.490 (MT) a R$ 67.890 (AT). Valores anteriores: R$ 60.990 e R$ 66.290

1.0 turbo Premier AT: de R$ 71.790 a R$ 74.790. Valores anteriores: R$ 69.990 a R$ 72.990

Onix Plus (Sedã)

1.0 aspirado LT: de R$ 56.190 a R$ 60.290. Valores anteriores: de R$ 54.990 a R$ 58.990

1.0 turbo AT: R$ 60.090. Valor anterior: R$ 58.790

1.0 turbo LT: R$ 63.090 (MT) e R$ 68.390 (AT). Valores anteriores: R$ 61.190 e R$ 66.490

1.0 turbo LTZ: de R$ 66.290 (MT) a R$ 71.590 (AT), Valores anteriores: R$ 65.790 e R$ 70.990

1.0 turbo Premier AT: de R$ 75.090 a R$ 78.090. Valores anteriores: R$ 74.090 a R$ 76.190