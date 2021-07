VW Fusca branco 1975 domina anúncios, buscas e vendas na internet

Divulgação VW Fusca: clássico continua sendo um dos modelos usados mais procurados pela internet hoje em dia no Brasil

Assim como os Fuscas da jornalista Sandra Annenberg e do ex-jogador de futebol e apresentador Neto, que recentemente ganharam destaque na internet e exibem cor branca, essa tonalidade externa é a mais procurada, anunciada e vendida entre os Fuscas à disposição na plataforma de e-commerce OLX, durante o primeiro semestre de 2021.

“O VW Fusca conquistou os brasileiros e seguem como queridinhos da população. Essa tendência é refletida na OLX, com a versão de 1975 sendo a mais buscada, anunciada e vendida na plataforma”, avalia Flávio Passos, VP de Autos e Comercial da OLX.

Dos anúncios de Fusca veiculados na plataforma no período, 28% são brancos, o maior percentual entre as cores informadas. Fusca com carroceria branca também liderara as buscas na OLX , com 25,3%. O branco também é a cor mais vendida, com 27,9%.

Cor Anúncios Vendas Buscas Branco 28,0% 27,9% 25,3% Outras cores 17,3% 17,6% 16,4% Azul 14,7% 15,1% 15,2% Vermelho 10,4% 9,9% 9,9% Verde 10,2% 10,5% 10,5%

Já o ano de 1975 predomina sobre o Fusca de outros períodos. Entre os exemplares anunciados, modelos deste ano, em específico, respondem por 31,9% dos anúncios . Com relação às vendas, os Fuscas de 1975 são 31,4%, enquanto nas buscas, a porcentagem é de 29,4%.

Ano Anúncios Vendas Buscas 1975 31,9% 31,4% 29,4% 1970 20,1% 20,8% 21,1% 1980 11,9% 12,1% 10,9% 1965 6,9% 7,1% 8,7% 1983 3,6% 3,6% 3,2%

Na comparação com o primeiro semestre de 2020 , os primeiros seis meses deste ano apresentaram crescimento de 3% nas vendas do clássico da Volkswagen por meio da plataforma e 4% de aumento na quantidade de anúncios inseridos no site.