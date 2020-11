VW aumenta de novo os preços e Nivus Highline passa de R$ 102 mil

Divulgação Dodge Journey R/T 2011 é um dos modelos em destaque no leilão que está marcado para o próximo dia 17





A Sato Leilões realiza na próxima terça-feira (17) um leilão online com veículos recuperados de financiamento do Banco Santander. Dentre os lotes, um dos destaques é o que traz um Dodge Journey R/T 2011, com lances a partir de R$ 16.500. A relação inclui motos, carros de passeio e veículos comerciais a partir de R$ 5 mil.





Além do Journey, a relação de modelos premium traz também um Jeep Cherokee 2012, que está disponível com lances a partir de R$ 21 mil. Mas a relação traz ainda carros como um Ford Fusion 2014, Hyundai Azera 2013, Kia Optima 2014, Jaguar XF 2011 e Toyota Hilux 2015.

Nos compactos, um dos destaques é um hatch Volkswagen Up! Take 2018, que parte de R$14 mil. Mas a relação inclui também os sedãs Ford Ka Sedan 1.0 SE, também do ano/modelo 2018, um Nissan Versa SV CVT 2017 e um Renault Logan 1.6 Expression 2019.

Dentre os veículos comerciais disponíveis no leilão está um Fiat Ducato 2013 preparado para uso em transporte escolar, que está disponível com lances que partem de R$ 31 mil. A relação traz ainda um Renault Master 2015 de passageiros, a partir de R$ 44 mil. Entre as motos, um dos lotes traz uma Honda XRE 300 2016, que sai a partir de R$ 6.500.

O evento será transmitido pela internet, no site da empresa Sato Leilões e no YouTube . Todas as informações sobre o evento, assim como fotos e vídeos de cada item, estão disponíveis no edital . Os lotes já estão abertos para lances.

Antes da venda, nos dias 13 e 16, das 09h às 11h30 e das 13h30 às 16h, será possível fazer a visitação aos lotes no pátio da empresa, que fica na cidade de Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo. Nesta edição, além do desconto de 15% na taxa administrativa do leilão (desde que o pagamento seja feito até às 17h, no dia do evento), o comprador poderá optar por receber o automóvel em casa.