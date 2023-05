Vulcão Etna registra atividade explosiva e alerta vermelho é acionado

Reprodução: commons – 10.03.2022 Vulcão Etna

Uma atividade explosiva na cratera Bocca Nuova, no vulcão Etna, foi observada nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália (INGV) por meio do observatório de Catânia.

No momento, ainda não há emissão de cinzas e, por conta da onda de mau tempo que atinge a área, não é possível visualizar claramente a coluna de fumaça. No entanto, a Defesa Civil da região da Sicília emitiu um “alerta vermelho” na área do Etna pela “altíssima probabilidade de queda iminente ou em andamento de rios de lava”.

Segundo nota do órgão, o chefe da Defesa Civil, Salvo Cocina, convidou os líderes municipais da área a ativarem “os centros operacionais comunitários e as próprias estruturas, além do voluntariado, seguindo as medidas do plano nacional”.

Do ponto de vista sísmico, o INGV informa que continua a aumentar a amplitude do tremor vulcânico, com picos próximos de 2 graus na escala Richter.

Além disso, uma série de sismos estão sendo registrados na área mais alta do maior vulcão ativo da Europa.

Também foram registradas variações clinométricas nas estações dos picos em Punta Lucia e Pizzi Deneri e, desde a noite desta quarta-feira (17), sinais de uma possível passagem de magma por canais internos.

As autoridades ainda emitiram o alerta para voos (Vona) de classificação laranja, a segunda mais alta, mas no momento não há problemas em pousos e aterrissagens no aeroporto Vincenzo Bellini, localizado em Catânia.

A última erupção do Etna começou em 27 de novembro de 2022 e terminou em 14 de fevereiro deste ano.

