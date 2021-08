Vulcabras aumenta receita em 305% e reverte prejuízo no 2º trimestre

Sophia Bernardes Vulcabras (VULC3) aumenta receita em 305% e reverte prejuízo no 2º trimestre

Na noite desta terça-feira (10), a Vulcabras (VULC3), companhia brasileira de calçados, divulgou o relatório dos lucros do segundo trimestre deste ano. O mesmo apresentou a restituição do prejuízo de R$ 75,3 milhões, com lucro de R$ 91,5 milhões, entre o intervalo de abril e junho de 2021.

No entanto, os resultados utilizados como base para apresentar o crescimento da companhia estão fundamentados no cenário pandêmico, em que a Vulcabras foi fortemente afetada. Logo, reportou um lucro de R$ 30,9 milhões.

Lucros no 2T21

No segundo trimestre deste ano, a Vulcabras registrou um salto de 304% na receita líquida, indo para R$ 399,4 milhões.

O resultado se deu devido à potência do segmento de calçados esportivos, que evoluiu 438,1% em relação aos dados anuais. Posto que, marcas como Under Armour e Olympikus avançaram tanto no comparativo trimestral quanto anual.

