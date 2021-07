Reprodução: Alto Astral Vovôs na web: 5 perfis de velhinhos que arrasam nas redes!

Dia 26 de julho é a data programada para comemorar uma dupla muito importante em nossas vidas: os avós! Essas figuras estão presentes desde o nosso nascimento e se mantêm por perto apenas trazendo coisas boas, como carinho, mimos, comidas gostosas, passeios e muito, muito aprendizado.

Na atualidade, porém, algumas vovós resolveram largar o crochê para se aventurar no mundo virtual como digital influencer de culinária, moda e até mesmo lifestyle. E os vovôs? Bom, eles têm dedicado seu tempo a bombar nos reels do Instagram.

Ficou curioso? Então, confira abaixo 5 perfis de velhinhos que bombam nas redes e têm muito a nos ensinar, principalmente, sobre diversão e olhar a vida sempre com olhos jovens!

1. Dirce Ferreira (@donadirceferreira)

Reprodução / Instagram @donadirceferreira

A mineira de 73 anos se intitula como uma “digital idosa” e “vovó dos seguiNetes”, fazendo uma referência entre netos e seguidores. Em seu perfil do Instagram, Dirce acumula mais de 250 mil seguidores e faz várias #publis ! Chique, né?

2. Ary Fontoura (@aryfontoura)

Reprodução / Instagram @aryfontoura

O famoso ator de 88 anos, além de colecionar mais de 50 novelas, usa as redes sociais para mostrar um lado bastante divertido e carismático. Com quase 3 milhões de seguidores no Instagram, Ary investe nos mais variados temas para conteúdos nos reels e também faz algumas publicidades por lá. Que engajamento, hein?!

Você viu?

3. Vó Dinah (@receitasvodinah)

Reprodução / Instagram @receitasvodinah

Esbanjando carisma, Vó Dinah compartilha suas receitas de forma alegre e, de quebra, ainda posta umas dancinhas, viu? Seus quase 14 mil seguidores no Instagram são o público desse show a parte! Ah, por lá também rolam publicidades e a vovó já deu até entrevista!

4. Vovó Izaura Demari (@voizaurademari)

Reprodução / Instagram @voizaurademari

Model influencer , sim! Aos 80 anos e colecionando quase 240 mil seguidores no Instagram, a vovó esbanja estilo, está sempre por dentro das tendências e posta fotos lindas dos seus looks nada básicos. Mix de estampas, muitos acessórios e roupas combinando é o que você encontra por lá!

5. Avós da Razão (@avosdarazão)

Reprodução / Instagram @avosdarazao

Indo para o universo dos vídeos no Youtube, encontramos um trio muito especial! Gilda, Sonia e Helena estão na casa dos oitenta e noventa anos e com uma simpatia pouco vista por aí. Nos episódios compartilhados no canal, que já acumula mais de 70 mil inscritos, essas super-mulheres respondem dúvidas que os internautas mandam e dão conselhos bem humorados e fora da caixa. Sem padrões e com muita inteligência, assim são essas três amigas!