“Vou voltar a ter paz”, desabafa ex-mulher de Carlinhos Mendigo

Reprodução Carlinhos Mendigo





Aline Hauck, a ex-mulher de Carlinhos Mendigo, comemorou a decisão da Justiça de retirar a conta do humorista do Instagram nesta sexta-feira (31) após o descumprimento da medida protetiva que a apresentadora conseguiu contra ele. Essa humilde coluna já tinha antecipado que, a qualquer momento, o perfil de Carlinhos seria retirado do ar. Mendigo a expôs ao fazer ataques nas redes sociais com as seguintes ofensas: “barril, gente porca, gente escrota, gente egoísta, mesquinha e criminosa, assassinos de mentalidade e de infância e raça de filhos da put*”.

“A justiça tarda, mas não falha!!!! Vou voltar a ter PAZ e poder ter minha vida de volta!!! Só de saber que não vou acordar e receber chuvas de mensagens ofensivas de seguidores desse cara, por ele ter postado mentiras sobre mim e ofensas, já posso dizer que fui honrada!!!! Meu Deus, quantos dias em choro, depressão, por tentar levantar e ele dar um jeito de me derrubar. Tirou meu emprego, meu casamento, amigos, me tirou a paz. Mas a justiça do homem existe sim é essa é a prova disso! A internet não é terra de ninguém, e tudo tem limite”, escreveu Aline.

Ainda de acordo com a decisão, Carlinhos Mendigo, “na condição de pessoa pública, expôs a requerente (Aline Hauck) e seus pais, por meio de redes sociais e emissoras de televisão, utilizando-se de termos pejorativos, como ‘Peppa’, ‘Najila Hauck’, ‘put* psicopata maluca’, ‘escrota e filha da pu** sem escrúpulos e responsabilidade’, ‘estelionatários’, ‘golpistas’, ‘Najila 2’, para se referir a ela e seus familiares.”

Com a medida protetiva, além do distanciamento, Carlinhos Mendigo fica proibido de realizar qualquer tipo de contato com Aline Hauck, seja por telefone, internet, email ou qualquer meio de comunicação. Ele também está proibido de publicar ou compartilhar fotos, comentários ou documentos da ex de forma vexatória.

Por conta da pandemia, o pedido de prisão preventiva pelo descumprimento da medida protetiva não foi acatado pela Justiça. Mas, como forma de punir o ex-‘Pânico’, foi solicitado então que o perfil dele com mais de meio milhão de seguidores no Instagram fosse removido do ar.