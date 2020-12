“Vou torcer para que aconteça o melhor na Câmara e no Senado”, diz Bolsonaro

Marcos Corrêa/PR Bolsonaro elogiou pré-candidatos do MDB.

Nesta quinta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que não irá interferir nas eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal . As informações foram dadas pelo Poder360 .

Durante a cerimônia de posse do ministro do Turismo , Gilson Machado , Bolsonaro elogiou três pré-candidatos à disputa pela presidência do Senado .

No momento em que ele mencionou um “trio maravilhoso” , a câmera da TV Brasil mostrou Eduardo Gomes (MDB-TO), Fernando Bezerra (MDB-PE) e Eduardo Braga (MDB-AM).

Gomes é líder do governo no Congresso, Bezerra é líder do governo no Senado e Braga é líder do MDB na Casa.

“Tenho certeza que esse trio maravilhoso, que está na minha frente, resolvendo a questão da mesa da Câmara e do Senado , vai ser bem resolvido “, afirmou Bolsonaro.

O presidente também declarou que não deve interferir na corrida eleitoral. “Não vou interferir em lugar nenhum, não interfiro nos meus ministros, quem dirá no outro poder, mas vou torcer para que aconteça o melhor na Câmara e no Senado”, disse.

Bolsonaro ainda falou que espera que, com a nova gestão no Congresso , “as propostas do governo, uma vez analisadas pelo Parlamento, tenham seu curso, sejam colocadas em votação e a maioria decida o que é melhor”.