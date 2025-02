“Vou matar” | Mulher mandou mensagem para irmã antes de queimar homem

Por mensagem, irmã tentou convencer a agressora a não cometer o crime: “Mulher, pelo amor de Deus. Deixa isso quieto”

A mulher presa por queimar o companheiro com água fervente premeditou o crime. Antes de atacar o homem, ela mandou mensagem para a irmã dizendo: “Vou matar ele”.

A suspeita foi presa nessa terça-feira (25/2) por policiais civis do Novo Gama (GO). Ela foi detida em uma unidade de saúde, onde estava sendo atendida.

“Já coloquei água pra esquentar”

Em depoimento, a mulher disse que o homem saiu para beber, voltou para casa alcoolizado e deitou no sofá. Em certo momento, ela teria ido ao quarto, e ele foi atrás.

O homem teria agredido a mulher, que também revidou. Durante a briga, ela teria enviado mensagens para a irmã dizendo: “Estou passando mto mal”. A irmã disse que estava a caminho da casa dela.

Depois, a agressora enviou mais uma mensagem: “Vou matar ele”. E enfatizou: “Já coloquei água pra esquentar”. A irmã respondeu: “Mulher, pelo amor de Deus. Deixa isso quieto”. Ela ligou, e a autora do crime não atendeu.

Logo depois, ainda exaltada, a mulher pegou uma panela do fogão e jogou água em ebulição no companheiro. O homem teve o rosto e parte do corpo queimados.

Prisão em flagrante

A vítima foi a uma delegacia do Novo Gama para registrar boletim de ocorrência. Diante da gravidade das lesões, o homem foi encaminhado para atendimento médico emergencial. Na unidade de saúde, os agentes encontraram a mulher, que também estava sendo atendida.

Após a coleta de provas, ela foi levada à delegacia e presa em flagrante.

De acordo com o delegado Taylor Brito, do Novo Gama, com a conclusão dos laudos periciais, a tipificação da lesão corporal grave pode até mudar para tentativa de homicídio, se ficar demonstrado perigo com risco de morte.