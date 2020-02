Vou de Táxi agita zona Oeste de São Paulo

No último domingo (23), quarta noite de Carnaval , famosos como Rafael Zulu, Tiago Abravanel, Marina Morena, Henri Castelli, Jakelyne Oliveira, Pedro Ivo Brito e Anna Stevanato agitaram o Camarote Salvador .

Leia também: Carnaval cancelado? Blocos desistem de desfilar em diversas capitais

Leia também: Da concentração à dispersão: a emoção de desfilar no Carnaval de São Paulo

O line-up do Palco Praia ficou por conta de nomes como Harmonia do Samba e MC Kekel. Já os fãs de música eletrônica se divertiram no carnaval no Palco All Club com atrações como Marina Diniz, Audax e a dupla de DJs australianas Nervo.