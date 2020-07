Votação popular da Calçada da Fama ultrapassa os 17 mil votos em duas semanas

.

A votação que vai definir duas das cinco personalidades do esporte que serão homenageadas na Calçada da Fama, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), este ano, já alcançou o total de 17.354 votos. A eleição acontece há apenas duas semanas e vai até dia 06 de agosto.

Ao todo, 13 nomes* concorrem à homenagem, entre eles atletas, paratletas e técnicos. Nomes como Adalberto Rodrigues, campeão mundial de tênis em cadeiras de rodas; Pierre Almeida, pentacampeão mundial de futebol de areia; e Anderson Varejão, campeão pan-americano de basquete, estão na lista de indicados à homenagem (confira a lista completa dos finalistas no fim da matéria).

Para votar, basta acessar o site www.calcadadafama.es.gov.br e escolher a personalidade esportiva desejada. Após isso, será solicitado o CPF do eleitor que vai validar e confirmar o voto. Só é permitido um voto para cada pessoa por dia.

Com uma grande interação do público em um curto período, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, comentou sobre a importância dessa participação da comunidade capixaba e como a dedicação dos atletas influencia na eleição.

“Com essa quantidade de votos, em apenas duas semanas, temos a certeza de que a eleição popular para a Calçada foi bem aceita pela comunidade esportiva. Essa interação é um ponto positivo, pois significa que tanto os atletas como o público estão engajados e se dedicando ao máximo nessa votação. A maioria dos indicados tem investido em campanhas individuais em suas redes sociais, o que incentiva as pessoas a votarem”, disse Abreu.

Calçada da Fama

Construída no entorno do Ginásio Poliesportivo Paulo Valiatte Pimenta, na Sesport, em Bento Ferreira, a Calçada da Fama tem o objetivo de eternizar os nomes de atletas, paratletas, técnicos e profissionais que contribuíram e contribuem positivamente com o esporte capixaba, elevando o nome do Estado no cenário nacional e internacional.

Em sua primeira edição, a Calçada rendeu homenagens às seguintes personalidades do esporte capixaba: Geovani Silva (futebol), Buru (futebol de areia), Alison Ceruti (vôlei de praia), Neymara Carvalho (bodyboard), Frank Brown (voo livre), Julietty Tesch (vela), Nilo Etinne Duarte (futsal), Fábio Luiz (vôlei de praia), Tayanne Mantovanelli (ginástica) e Daniel Mendes (paratletismo).

Conheça os finalistas da edição de 2020 (em ordem alfabética):

Adalberto Rodrigues (tênis em cadeira de rodas): Campeão sul-americano e mundial, em 2006, Adalberto Rodrigues é um dos paratletas mais vencedores e de maior destaque no Estado. Campeão brasileiro em 2018, ele também foi responsável por organizar torneios de tênis em cadeira de rodas durante 16 anos no Espírito Santo.

Alexandra Nascimento (handebol): Eleita em 2012 como a melhor jogadora do mundo, Alexandra Nascimento foi campeã mundial de handebol em 2013. Além disso, conquistou quatro medalhas de ouros em Jogos Pan-Americanos (2003, 2007, 2011 e 2014).

Anderson Varejão (basquete): Campeão Pan-Americano em 2003, Varejão iniciou sua carreira atuando pelo Saldanha da Gama. Figura frequente na Seleção Brasileira, chegou a NBA, principal liga de basquete do mundo, da qual foi campeão em 2017 e vice-campeão em três oportunidades (2007, 2015 e 2016).

Carlos Germano (futebol): Campeão da Copa América com a Seleção Brasileira, em 1997, e vice-campeão da Copa do Mundo da França, em 1998. O ex-goleiro conquistou seus principais títulos com a camisa do Vasco da Gama, sagrando-se campeão brasileiro e da Libertadores, em 1997 e 1998.

Esquiva Falcão (boxe): Lutador da categoria peso médio até 76 kg, Esquiva Falcão conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, em 2012, a primeira do Brasil na modalidade desde 1968. Outras conquistas relevantes nos ringues são a medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos, em 2010, e no Campeonato Mundial Amador, em 2011.

Fontana – in memorian (futebol): José de Anchieta Fontana é, até hoje, o único capixaba a ganhar uma Copa do Mundo, em 1970, atuando ao lado de grandes nomes do futebol como Pelé, Tostão e Jairzinho. Bicampeão capixaba pelo Rio Branco, em 1959 e 1962, também conquistou títulos estaduais com a camisa do Vasco da Gama e do Cruzeiro.

Hélio Demoner (basquete): Um dos grandes nomes do basquete capixaba, Hélio Demoner é um dos principais incentivadores da modalidade no Espírito Santo. Tricampeão estadual de basquete, Demoner foi o criador dos Jogos Abertos Jerônimo Monteiro (Jajem), competição que revelou diversos talentos durante seus anos de disputa.

Maxwell (futebol): O capixaba Maxwell é um dos jogadores de futebol com mais títulos em todo mundo da bola, somando onze títulos nacionais por clubes como Ajax, Inter de Milão, Barcelona e PSG. O lateral-esquerdo, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, ainda ostenta um título da Liga dos Campeões.

Monika Queiroz (ginástica): Trabalhando com ginástica rítmica há 30 anos, Monika foi treinadora da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2008 e 2016 e é considerada uma das principais técnicas em atividade no Brasil. Referência na modalidade, já trabalhou com diversos talentos do esporte, como Deborah Medrado, Thayanne Mantovanelli e Natalia Gaudio.

Natália Gaudio (ginástica): Homenageada no Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta de ginástica rítmica, na temporada 2018, Natalia tem no currículo conquistas importantes, como a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, em 2019. Hexacampeã brasileira e heptacampeã sul-americana, está entre os principais nomes da ginástica brasileira da atualidade.

Paulo André Camilo (atletismo): Campeão mundial e Pan-Americano no revezamento 4×100 livre, Paulo André Camilo é um dos principais nomes do atletismo mundial atualmente. Vice-campeão Pan-Americano na prova dos 100 metros rasos, está próximo de conseguir correr a prova em menos de 10 segundos, podendo se tornar o primeiro sul-americano a conseguir tal feito.

Pierre (futebol de areia): Um dos principais nomes do futebol de areia no Brasil, Pierre coleciona títulos na modalidade que ajudou a difundir ainda mais no Estado e no Brasil. Pentacampeão mundial e bicampeão brasileiro, o goleiro acumula outros diversos títulos pela Seleção Brasileira e por clubes que defendeu.

Richarlison (futebol): Um dos mais novos entre os finalistas, com 23 anos, Richarlison surgiu no Real Noroeste e, após passagens por América-MG e Fluminense, chegou a Europa, onde atua no futebol inglês. Campeão da Copa América, em 2019, é o capixaba de maior destaque na Premier League.

*A eleição inicial contava com 15 nomes, mas os atletas Bruno Xavier (futebol de areia) e Sávio (futebol) solicitaram, por motivos pessoais, a retirada de seus nomes da homenagem.

